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Рылов: «В следующем сезоне нацеливаюсь на чемпионат России в длинной воде, Игры БРИКС и Игры Дружбы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал о своих планах на 2024 год.

«О призах в общем зачете чемпионата России и Кубка Сальникова сейчас не думаю — я сейчас больше о своих результатах парюсь. Не то чтобы ими недоволен. Наоборот, для не-пиковой формы все неплохо. Объем работы выдерживаюсь, не суживаюсь. В следующем сезоне нацеливаюсь на чемпионат России в длинной воде, Игры БРИКС и Игры Дружбы. Это точно у меня в программе как основные старты, а если будут еще варианты, то буду выбирать. В целом, нынешним годом доволен. Проделал нормальную работу.

Олимпиада? Неоднозначный вопрос. Тут сейчас нет однозначного ответа: 100% да или 100% нет. Как покажет ситуация в мире, то и будем делать", — цитриует «Спорт День за Днем» Рылова.

Евгений Рылов — самый успешный российский пловец XXI века: двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы в длинных бассейнах и обладатель множества титулов на короткой воде.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rylov-olimpiada-kak-pokazhet-situatsiya-v-mire-tak-i-postupim
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