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Плавание

Сегодня, 18:17

Автобус с юными спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске

Иван Шитик
Корреспондент
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Автобус, перевозивший детей на соревнования по плаванию, и грузовик столкнулись в административном центре Республики Мордовия Саранске, информирует РЕН ТВ.

По предварительным данным, столкновение произошло на улице Советской при выезде на главную дорогу со второстепенной.

«Водитель автобуса «Неоплан», перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной «Ман», — уточнили в пресс-службе УГИБДД Мордовии.

В итоге пострадали трое взрослых и четыре ребенка. После осмотра медиками пострадавшие были отпущены домой.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/961599-avtobus-s-detmi-i-gruzovik-stolknulis-v-mordovii-semero-postradali?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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