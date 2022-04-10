Автобус с юными спортсменами столкнулся с грузовиком в Саранске

Автобус, перевозивший детей на соревнования по плаванию, и грузовик столкнулись в административном центре Республики Мордовия Саранске, информирует РЕН ТВ.

По предварительным данным, столкновение произошло на улице Советской при выезде на главную дорогу со второстепенной.

«Водитель автобуса «Неоплан», перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной «Ман», — уточнили в пресс-службе УГИБДД Мордовии.

В итоге пострадали трое взрослых и четыре ребенка. После осмотра медиками пострадавшие были отпущены домой.