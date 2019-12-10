Россияне без допингового прошлого продолжат выступать в Международной лиге плавания

Управляющий директор Международной лиги плавания (ISL) Андреа де Нино сообщил, что российские пловцы без допингового прошлого смогут продолжить выступление в лиге.

— Наши правила просты: если в прошлом были отстранения, допинг-инциденты, то спортсмен не может принимать участия в Международной лиге плавания, — цитирует де Нино РИА Новости. — Это касается всех спортсменов из всех стран мира. Российские пловцы, которые выступают в лиге в этом сезоне, смогут продолжить это делать. Участие тех же Климента Колесникова, Антона Чупкова, Евгения Рылова не подлежит сомнению.

У нас Международная лига, спортсмены выступают здесь по клубному принципу, и если это «чистый» спортсмен без допинг-прошлого, независимо от того, какой он национальности, россиянин или представитель другой страны, он имеет права стартовать и будет стартовать.

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