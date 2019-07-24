Пригода пошутил, что отомстил Кинг за победу над Ефимовой

Российский пловец Кирилл Пригода с юмором прокомментировал результат смешанной комбинированной эстафеты 4х100 метров на чемпионате мира в Кванджу. Он заявил, что отомстил американке Лилли Кинг за то, что ранее она обыграла Юлию Ефимову на дистанции 100 метров брассом.

- Отомстил ли я сегодня Кинг за Ефимову? Конечно. На самом деле, ее было незаметно. Надеюсь, Юля возьмет пример и будет так же плавать, – приводит слова Пригоды ТАСС.

Российские пловцы в эстафете заняли четвертое место. Выиграли заплыв австралийцы, вторыми стали американцы, третьими – британцы. Брассом у команды США плыла Кинг, у России – Пригода, который значительно превзошел результат олимпийской чемпионки.