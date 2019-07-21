Павел Колобков: "ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани пройдет на высоком уровне"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Казань имеет богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Поэтому, по его словам, чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет на самом высоком уровне.

– Очень рад, что Казань получила право принять такой масштабный спортивный праздник, как чемпионат мира по водным видам спорта, – цитирует ТАСС Колобкова. – Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным. Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований, поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдет на высочайшем уровне. Уверен, что все иностранные делегации и болельщики в очередной раз восхитятся красотой, комфортом города и гостеприимством его жителей, а отечественные спортсмены порадуют высокими результатами.