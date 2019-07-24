Пальтриньери – первый в финале на 800 метров вольным стилем на ЧМ в Кванджу

Итальянец Грегорио Пальтриньери выиграл финальный заплыв на 800 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. 24-летний спортсен показал результат 7.39,27 секунд, установив новый европейский рекорд.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

800 м в/с

Финал

1. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 7.39,27

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) - 7.41,28

3. Давид Обри (Франция) - 7.42,08

4. Джек Маклафлин (Австралия) - 7.42,64

5. Габриэле Детти (Италия) - 7.43,89

6. Сунь Ян (Китай) - 7.45,01

7. Сергей Фролов (Украина) - 7.47,32

8. Михаил Романчук (Украина) - 7.49,32

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