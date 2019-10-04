Морозов победил на дистанции 50 м свободным стилем на этапе Кубка мира в Будапеште

Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште. Он показал время 21,50 секунды.

Второе место занял венгр Максим Лобновский (22,18), третье — японец Косуке Мацуи (22,26).

Еще один россиянин Григорий Тарасевич стал третьим на дистанции 200 м на спине (1.59,90). Победу одержал японец Ресукэ Ириэ (1.56,79), второе место занял венгр Адам Телегди (1.58,68).

Венгр Криштоф Милак стал первым надистанции 100 м баттерфляем (51,27), второе место занял его соотечественник Себастьян Сабо (52,16), тройку замкнул поляк Якуб Маерский (52,34). Россияне Михаил Вековищев (52,98) и Даниил Пахомов (53,21) заняли пятое и шестое места.