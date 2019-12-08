Россиянин Владимир Морозов стал чемпионом Европы на дистанции 100 м вольным стилем на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 45,53 секунды. Серебро взял итальянец Алессандро Миресси (45,90), тройку замкнул еще один россиянин Владислав Гринев (46,35).

Глазго (Шотландия)

Чемпионат Европы на короткой воде

Мужчины

100 м вольным стилем

1. Владимир Морозов (Россия) — 45,53

2. Алессандро Миресси (Италия) — 45,90

3. Владислав Гринев (Россия) — 46,35