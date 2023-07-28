Колесников стал победителем финала Кубка России на дистанции 50 м на спине
Российский пловец Климент Колесников стал победителем финального заплыва финала Кубка России на дистанции 50 м на спине.
Колесников показал результат 23,68 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (+24,34), третье — Мирон Лифинцев (+24,56).
27 июля Колесников установил рекорд мира на этой дистанции в полуфинальном заплыве Кубка России — 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).
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