Свистак рассказала, почему ей нравится Климент Колесников

Тренер по плаванию Марина Свистак рассказала, чем ей симпатичен пловец Климент Колесников.

«Мне, например, очень нравится Климент Колесников, который вообще ни на кого не смотрит в плане каких-то цифр. Он просто хочет быть лучшим. При этом Клим очень симпатичен мне своей бесшабашностью и одновременно с этим доброжелательностью по отношению к окружающим», — цитирует Свистак RT.

28 июля Колесников стал победителем финального заплыва финала Кубка России на дистанции 50 м на спине. Он показал результат 23,68 секунды.