ФИНА вынесла предупреждение Хортону за отказ подниматься на пьедестал с Сунь Яном

ФИНА вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону за отказ участвовать в церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта. Он занял второе место на дистанции 400 м вольным стилем. Победу одержал китаец Сунь Ян, Хортон отказался вставать с ним на пьедестал из-за допингового скандала с участием китайца.

В феврале Сунь Ян разбил молотком свою допинг-пробу на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.