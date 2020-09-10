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FINA утвердила смену спортивного гражданства Татьяны Белоногофф

17:24

Международная федерация плавания (FINА) одобрила смену спортивного гражданства британской пловчихи Татьяны Белоногофф на российское, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

«Ознакомившись с различными документами, предоставленными вашей федерацией, мы сообщаем, что FINA одобрила запрос о смене спортивного гражданства Татьяны Белоногофф с британского на российское. Таким образом, Татьяна Белоногофф имеет право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября 2020 года», — говорится в тексте заявления.

Мать пловчихи — уроженка России, однако сама Белоногофф родилась и живет в Британии. О решении спортсменки получить спортивное гражданство России стало известно в феврале.

Дополнительная информация:

https://russwimming.ru/node/18316

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