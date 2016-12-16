Фелпс, Байлз и Лохте - в десятке самых "трендовых" людей мира в 2016 году

Поисковый ресурс Google назвал имена людей, которые чаще всего фигурировали в запросах сети в 2016 году. В первой десятке оказались три спортсмена, выступавшие за сборную США на Олимпиаде-2016.

Третье место в общем рейтинге запросов по всему миру занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. На пятой позиции расположилась американская гимнастка Симона Байлз, ставшая четырехкратной олимпийской чемпионкой. А партнер Фелпса по сборной США по плаванию Райан Лохте стал девятым в общем рейтинге знаменитостей, упоминаемых в запросах Google в 2016 году.