14:38 16 декабря | ПЛАВАНИЕ

Фелпс, Байлз и Лохте - в десятке самых "трендовых" людей мира в 2016 году

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Поисковый ресурс Google назвал имена людей, которые чаще всего фигурировали в запросах сети в 2016 году. В первой десятке оказались три спортсмена, выступавшие за сборную США на Олимпиаде-2016.

Третье место в общем рейтинге запросов по всему миру занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. На пятой позиции расположилась американская гимнастка Симона Байлз, ставшая четырехкратной олимпийской чемпионкой. А партнер Фелпса по сборной США по плаванию Райан Лохте стал девятым в общем рейтинге знаменитостей, упоминаемых в запросах Google в 2016 году.

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