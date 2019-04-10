Ефимова сможет принять участие в ЧМ-2019 на дистанции 200 метров брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова сможет выступить на чемпионате мира по плаванию на дистанции 200 метров брассом. 27-летняя спортсменка стала третьей на чемпионате России в Москве, показав результат 2 минуты 23,88 секунды и не выполнив норматив для участия в мировом первенстве.

- Юлия будет участвовать в соревнованиях на дистанции 200 метров на чемпионате мира в связи с тем, что Чикунова в это время будет выступать на юношеском чемпионате Европы, - приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика. - А Юлия поедет на чемпионат мира. У нее есть три месяца, она подготовится.

Напомним, 200 метров брассом - коронная дистанция Ефимовой. На ней она завоевала бронзу Олимпиады-2012 и серебро Игр-2016, а также по два золота чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

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