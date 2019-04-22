Ефимова, Колесников, Морозов и Фесикова - в составе России на ЧМ

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет 12-28 июля в Кванджу (Корея).

В состав сборной вошли 38 российских спортсменов (17 мужчин и 21 женщина). Соревнования по плаванию пройдут с 21 по 28 июля.

Состав сборной России:

мужчины - Вековищев Михаил, Гирев Иван, Гринев Владислав, Довгалюк Михаил, Дружинин Илья, Жилкин Андрей, Колесников Климент, Костин Олег, Красных Александр, Малютин Мартин, Минаков Андрей, Морозов Владимир, Николаев Андрей, Палатов Александр, Пригода Кирилл, Рылов Евгений, Чупков Антон;

женщины - Авдеева Анастасия, Андрусенко Вероника, Белоусова Анна, Белякова Виктория, Васькина Дарья, Гуженкова Анастасия, Егорова Анна, Ефимова Юлия, Каменева Мария, Кирпичникова Анастасия, Лобова Софья, Муллакаева Дарья, Опенышева Арина, Саламатина Валерия, Суркова Арина, Темникова Мария, Устинова Дарья К., Устинова Дарья С., Фесикова Анастасия, Чикунова Евгения, Чимрова Светлана.