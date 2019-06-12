Ефимова дважды за день победила на турнире "Маре Нострум"

На турнире по плаванию "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон (Франция) российская пловчиха Юлия Ефимова одержала две победы за один день.

Россиянка выиграла дистанции 50 и 200 метров брассом. 50 метров она проплыла за 30,60 секунды. Второй стала Дженифер Консейсау из Бразилии (30,64). На третьей позиции шведская пловчиха Софи Ханссон (31,13).

Результат Ефимовой на 200-метровке - 2.23,41. На второй позиции Кира Смит из Канады (2.24,92), на третьей - испанская спортсменка Джессика Валь (2.25,54).