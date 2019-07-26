Чупков с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на ЧМ

Россиянин Антон Чупков с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 2.06,12 и установил новый мировой рекорд

Предыдущее достижение - 2.06,67 - принадлежало австралийцу Мэттью Уилсону и японцу Иппеи Ватанабе.

Серебро завоевал австралиец Мэттью Уилсон (2.06,68), бронзу Иппеи Ватанабе (2.06,73).

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м брасс

Финал

1. Антон Чупков (Россия) - 2.06,12 МР

2. Мэттью Уилсон (Австралия) - 2.06,68

3. Иппеи Ватанабе (Япония) - 2.06,73

4. Зак Стабблети-Кук (Австралия) - 2.07,36

5. Марко Кох (Германия) - 2.07,60

6. Эндрю Уилсон (США) - 2.08,10

7. Дмитрий Баландин (Казахстан) - 2.08,25

8. Эрик Перссон (Швеция) - 2.08,39