Чупков с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на ЧМ

Россиянин Антон Чупков с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 2.06,12 и установил новый мировой рекорд
Предыдущее достижение - 2.06,67 - принадлежало австралийцу Мэттью Уилсону и японцу Иппеи Ватанабе.
Серебро завоевал австралиец Мэттью Уилсон (2.06,68), бронзу Иппеи Ватанабе (2.06,73).
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
200 м брасс
Финал
1. Антон Чупков (Россия) - 2.06,12 МР
2. Мэттью Уилсон (Австралия) - 2.06,68
3. Иппеи Ватанабе (Япония) - 2.06,73
4. Зак Стабблети-Кук (Австралия) - 2.07,36
5. Марко Кох (Германия) - 2.07,60
6. Эндрю Уилсон (США) - 2.08,10
7. Дмитрий Баландин (Казахстан) - 2.08,25
8. Эрик Перссон (Швеция) - 2.08,39
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