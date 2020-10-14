Четырехкратный чемпион мира по плаванию дисквалифицирован за супружескую измену

Федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира Дайю Сето до конца года за неподобающее поведение, сообщает Reuters.

По данным источника, на внеочередном заседании руководства Федерации плавания Японии было принято решение об отстранении пловца от международных и внутренних японских соревнований до конца года. При этом он сохранит за собой право на участие в домашних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио летом 2021 года.

В сентябре этого года 26-летний Сето покинул пост капитана сборной Японии из-за супружеской измены.