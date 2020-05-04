Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесли на 2022 год

Международная федерация плавания сообщила о том, что чемпионат мира по водным видам спорта-2021, который планировалось провести в Фукуоке (Япония), перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

— После обсуждения ситуации с заинтересованными сторонами и получения от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение о переносе обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата мира, — говорится в заявлении президента Международной федерации плавания Хулио Маглионе.

Сообщается, что турнир пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.