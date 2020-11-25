Австралийская пловчиха обвинила в допинге своего бойфренда

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по наказанию за допинг австралийской пловчихи Шайны Джек, из которого стало известно, как спортсменка объясняла попадание в свой организм запрещенного вещества лигандрол. По итогам слушаний CAS сократил дисквалификацию Джек с четырех до двух лет, сославшись на низкое содержание запрещенного препарата в организме девушки.

На слушаниях Шайна заявила, что не знает, как лигандрол оказался в ее анализах перед прошлогодним чемпионатом мира, и выдвинула три версии происшедшего:

— биодобавки, которые она принимала, были случайно загрязнены производителем;

— лигандрол проник в организм в общественном бассейне или тренажерном зале, которые она посещала перед чемпионатом мира;

— допинг перекочевал в еду спортсменки через блендер, который совместно использовался для приготовления пищи Шайной, ее бойфрендом и братьями.

«Она казалась совершенно прямой, искренней и честной в своих ответах, — говорится в решении CAS. — Ее разочарование из-за ситуации, в которой она оказалась, были очевидны. Она не производила впечатление человека, который намеренно обманывает, умышленно употребив запрещенное вещество».