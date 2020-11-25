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Допинг

Австралийская пловчиха обвинила в допинге своего бойфренда

08:00
Шайна Джек. Фото Instagram
Шайна Джек. Фото Instagram

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по наказанию за допинг австралийской пловчихи Шайны Джек, из которого стало известно, как спортсменка объясняла попадание в свой организм запрещенного вещества лигандрол. По итогам слушаний CAS сократил дисквалификацию Джек с четырех до двух лет, сославшись на низкое содержание запрещенного препарата в организме девушки.

На слушаниях Шайна заявила, что не знает, как лигандрол оказался в ее анализах перед прошлогодним чемпионатом мира, и выдвинула три версии происшедшего:

— биодобавки, которые она принимала, были случайно загрязнены производителем;

— лигандрол проник в организм в общественном бассейне или тренажерном зале, которые она посещала перед чемпионатом мира;

— допинг перекочевал в еду спортсменки через блендер, который совместно использовался для приготовления пищи Шайной, ее бойфрендом и братьями.

«Она казалась совершенно прямой, искренней и честной в своих ответах, — говорится в решении CAS. — Ее разочарование из-за ситуации, в которой она оказалась, были очевидны. Она не производила впечатление человека, который намеренно обманывает, умышленно употребив запрещенное вещество».

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