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Лыжные гонки

29 февраля, 09:38

Лыжнику Зимиреву назначили 15 суток ареста за публикацию экстремистского флага

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток лыжника Николая Зимирева по делу о демонстрации экстремистской символики в соцсетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт суда.

По данным источника, поводом для дела стало размещенное в соцсетях Зимирева фото с бело-сине-белым флагом, характеризующим символику военного подразделения, признанного на территории России экстремистским.

Сообщается, что сам Зимирев вину не признал.

39-летний Зимирев является кандидатом в мастера спорта, двукратным чемпионом России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях и бывшим членом тренерского штаба сборной России по лыжным гонкам.

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
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