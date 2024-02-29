Лыжнику Зимиреву назначили 15 суток ареста за публикацию экстремистского флага

Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток лыжника Николая Зимирева по делу о демонстрации экстремистской символики в соцсетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт суда.

По данным источника, поводом для дела стало размещенное в соцсетях Зимирева фото с бело-сине-белым флагом, характеризующим символику военного подразделения, признанного на территории России экстремистским.

Сообщается, что сам Зимирев вину не признал.

39-летний Зимирев является кандидатом в мастера спорта, двукратным чемпионом России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях и бывшим членом тренерского штаба сборной России по лыжным гонкам.