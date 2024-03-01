Кубок мира: расписание гонок этапа в Лахти и где смотреть трансляции
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта в Лахти, Финляндия. В программу соревнований войдут командные спринты классическим стилем, индивидуальные спринты свободным стилем, а также гонки с раздельным стартом на 20 км в классическим стиле.
Гонки в прямом эфире будут доступны на телеканале «Матч! Арена» и «Евроспорт» ( (кроме женской гонки на 20 км и спринтерских квалификаций).
Расписание этапа в Лахти (Финляндия)
1 марта, пятница
Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины
- Квалификация — 15:45
- Финалы — 17:45 Матч! Арена
2 марта, суббота
- 20 км, раздельный старт, классический стиль. Женщины. 11:00
- 20 км, раздельный старт, классический стиль. Мужчины. 14:00 Матч! Арена
3 марта, воскресенье
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
- Квалификация — 11:15
- Финалы — 13:45 Матч! Арена
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