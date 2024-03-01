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1 марта, 10:00

Кубок мира: расписание гонок этапа в Лахти и где смотреть трансляции

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта в Лахти, Финляндия.
Фото AFP

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта в Лахти, Финляндия. В программу соревнований войдут командные спринты классическим стилем, индивидуальные спринты свободным стилем, а также гонки с раздельным стартом на 20 км в классическим стиле.

Гонки в прямом эфире будут доступны на телеканале «Матч! Арена» и «Евроспорт» ( (кроме женской гонки на 20 км и спринтерских квалификаций).

Расписание этапа в Лахти (Финляндия)

1 марта, пятница

Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины

  • Квалификация — 15:45
  • Финалы — 17:45 Матч! Арена

2 марта, суббота

  • 20 км, раздельный старт, классический стиль. Женщины. 11:00
  • 20 км, раздельный старт, классический стиль. Мужчины. 14:00 Матч! Арена

3 марта, воскресенье

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

  • Квалификация — 11:15
  • Финалы — 13:45 Матч! Арена

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