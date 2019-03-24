Елена Вяльбе: "Сборная России по лыжным гонкам провела достойный год"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что национальная команда провела достойный год. Вторые места в общем зачете Кубка мира заняли россияне: Наталья Непряева и Александр Большунов.

- Сезон очень хороший, боролись в каждой гонке на Кубке мира, на чемпионате мира, были в призах. Провели достойный год, - приводит слова Вяльбе РИА Новости. - Плюс сезон – не только Большунов, но и другие спортсмены, и второе место в общем зачете Наташки – это очень круто, это тоже стабильность и серьезный шаг вперед.

Могу сказать, что мы на "4+" сезон отработали, за что всем спасибо, и спортсменам, и тренерам. Надеюсь, что сделаем правильные выводы.

Напомним, победителями Кубка мира стали норвежцы: Ингвильд Остберг и Йоханнес Клебо.

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