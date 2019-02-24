Елена Вяльбе: "Есть вопросы к Крамеру по поводу подготовки Белоруковой"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что подготовка россиянки Юлии Белоруковой к чемпионату мира в австрийском Зефельде вызывает вопросы, сообщает ТАСС.

Напомним, что сборная России заняла четвертое место в женском командном спринте классическим стилем на ЧМ. Российскую команду представляли Наталья Непряева и Юлия Белорукова. Непряева назвала это выступление провалом.

– Безусловно, это неудачное выступление, но слово провал я бы не стала употреблять, все-таки мы не десятые из десяти были, а четвертые, но тем не менее обидно. У Натальи с лыжами все было в порядке, а у Юлии помимо лыж у нее самой были проблемы. Хоть она и сказала, что у нее хорошее самочувствие, но по ее движениям я не видела, чтобы она была той Юлей, которой может быть. Так что здесь к тренеру сборной России Маркусу Крамеру тоже есть вопросы по поводу подготовки Юли, – цитирует Вяльбе ТАСС.

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