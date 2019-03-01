Александр Большунов: "На своем этапе удалось выполнить задуманное"

Александр Большунов, в составе сборной России занявший второе место в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зефельде, остался доволен своей работой на этапе.

- Могу сказать, что рад, удалось пройти свой этап так, как и планировалось, выполнить задуманное, - сказал Большунов.

- А итоговый результат как оцениваете?

- Хотелось, конечно, чтобы все решилось в борьбе, но не получилось. (Владимир Иванов)

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии.

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