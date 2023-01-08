Драма в финале «Тур де Ски». Клебо выиграл, у женщин чемпионку унесли на носилках

Заключительный подъем дорого обошелся многим, но особенно шведке Фриде Карлссон.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт в гору, 10 км (С)

Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 31.20,4

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 4,8

3. Жюль Лапьер (Франция) — 25,0

Женщины

1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4

2. Хейди Венг (Норвегия) — 20,2

3. София Лаукли (США) — 35,7

Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:44.28,9

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 59,5

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1.21,3

Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 3:09.31,4

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 33,2

3. Тириль Венг (Норвегия) — 47,6

Международная лыжная федерация приняла за последние годы много странных решений, но отмена гонки преследования на финальной горе в «Тур де Ски» — одно из самых необъяснимых. Пристрастие к более зрелищным масс-стартам так заполонило умы функционеров, что других гонок в мировом календаре почти нет.

Это правда, что контактные гонки интереснее, но именно забеги в гору Альпе-де-Чермис показали, что преследование могло привнести гораздо больше драмы и даже перевернуть результаты.

Карлссон едва не довела себя до госпитализации

У женщин перед заключительной гонкой лидировала Фрида Карлссон, опытная шведка, прошедшая множество подъемов на самых разных трассах, включая Валь-ди-Фьемме. Казалось, ей ничего не должно было помешать спокойно довести дело до победы. Первые километры дистанции Карлссон действительно лидировала, затем переместилась на третью-четвертую позицию и работала по спинам соперниц. Но удивительным образом за полтора километра до финиша шведка «встала», а ее преследовательницы Тириль Венг и Кертту Нисканен начали отрываться. Карлссон просто не справилась с ритмом, который сама же задала. Огромного запаса шведке хватило, но только за счет старта в толпе и возможности подержаться за спинами обгоняющих ее лыжниц. Беги она, как было до 2020 года, в одиночестве, с большой долей вероятностью ее съели бы и Венг, и Нисканен.

В итоге ее «съела» гора. Ползком добравшись на 15-м месте, Карлссон без сил свалилась прямо за финишной линией и не двигалась несколько минут. Были вызваны врачи, которые долго колдовали над лидером мировых лыж. Все это можно было наблюдать в трансляции благодаря тому, что камера показывала остальных финишеров. В итоге Фриду унесли на носилках, она даже не смогла выйти на церемонию награждения и забрать свой заслуженный приз. «К черту такую победу!» — эмоционально отреагировала на произошедшее мама лыжницы Миа. Как сообщалось позже, Карлссон в сознании, ее жизни ничего не угрожает.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press

Фриду Карлссон уносят со стадиона. Скриншот трансляции Eurosport

Единственный плюс масс-старта в гору — что наверху могут побывать новые люди. В этот раз засветилась Дельфин Клодель из французских Альп, которая в одну калитку вынесла норвежек. Вот что значит горное детство.

Клебо не выбил 7 из 7

В случае с мужской гонкой интрига была другой. У Йоханнеса Клебо оставался шанс войти в историю, выиграв семь гонок из семи на «Тур де Ски». Опять же массовый старт был на руку Йоханнесу. Но, честно говоря, его седьмой победы не хотелось — еще и в отсутствие россиян. Обидно было бы прежде всего за сам статус многодневки — Клебо развенчал бы ее культ окончательно. По поводу россиян надо отметить — и Юрий Бородавко, и Александр Легков реагировали на успехи Клебо сдержанно. Никаких криков о несправедливости победы. Формулировка «с россиянами было бы сложнее, но достижений Клебо это не умаляет» идеальна.

В гору были претенденты на победу помощнее — традиционные горняки и дистанционщики Рете, Крюгер и Холунн. В начале лидерство захватил британец Эндрю Масгрэйв, тренирующийся с норвежцами, но, когда пошли первые подъемы с градиентом 26-28% (это около 24-25 градусов), впереди остались только самые конкретные. Разыграли победу Крюгер и Холунн, Симен уверенно прошел первым всю гору и стал вторым в общем зачете. Клебо поначалу потерял за пару минут почти 30 секунд преимущества над Крюгером, которое сократилось до 50 секунд, но, как оказалось, Великий и Ужасный просто грамотно разложился — и не задохнулся, как Карлссон.

В итоге Клебо выиграл третий «Тур де Ски», заняв достойное шестое место в гонке, и все ближе к величию Дарио Колоньи, который выигрывал многодневку четыре раза. Интересно, что Колонья выиграл здесь и сегодняшний любительский подъем, который проходил по той же трассе. Причем прошел ее «любитель» быстрее, чем Клебо (31.58 против 32.06). Петтер Нортуг — третий.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Но и другие довольны — забрать все гонки у Йоханнеса не получилось, мало этого, еще и полный подиум на горе от норвежцев ускользнул — ситуацию снова спас француз. Жюль Лапьер на последних метрах дистанции обскакал Шюра Рете.

Совсем немного не хватило Федерико Пеллегрино, чтобы убрать с общего пьедестала тура норвежца Холунна — спринтер Федерико провел потрясающую гонку и финишировал восьмым всего в минуте от лидера. Считать итальянца чистым спринтером теперь некорректно и даже оскорбительно.

Ну а мы ждем нового этапа Кубка России в Сыктывкаре, который пройдет 12 — 15 января. FIS, может, и хотелось бы вернуть наших, но решают это совсем на другом уровне и в других местах. Поэтому о чем стоит задуматься — так это о своем русском туре. Многодневки поднимают интерес к лыжам — почему бы не сделать нам нечто подобное, например, на Кольском полуострове, придумать бренд и развивать? Трассы есть в Кировске и Мончегорске, и горы в Хибинах найдутся. Либо что-то попроще и помедийнее можно устроить ближе к Москве. На это, конечно, нужны желание и деньги, но показать намерение уже было бы неплохо — глядишь, и деньги появятся.