Клебо выиграл классический масс-старт на 20 км на последнем этапе Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на 20 км на 15-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Он преодолел дистанцию за 44 минуты 13 секунд.
Второе место занял еще один норвежец Пол Гольберг (+5,4), а третьим стал Вильям Поромо из Швеции (+6,0).
Эта гонка стала заключительной в сезоне-2022/23.
Лыжные гонки
Кубок мира
15-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 44.13,0
2. Пол Гульберг (Норвегия) +5,4
3. Вильям Поромаа (Швеция) +6,0
4. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) +6,7
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,9
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