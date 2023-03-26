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Сегодня, 14:34

Клебо выиграл классический масс-старт на 20 км на последнем этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на 20 км на 15-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Он преодолел дистанцию за 44 минуты 13 секунд.

Второе место занял еще один норвежец Пол Гольберг (+5,4), а третьим стал Вильям Поромо из Швеции (+6,0).

Эта гонка стала заключительной в сезоне-2022/23.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 44.13,0

2. Пол Гульберг (Норвегия) +5,4

3. Вильям Поромаа (Швеция) +6,0

4. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) +6,7

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,9

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Вильям Поромо
Йоханнес Клебо
Пол Гольберг
1
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