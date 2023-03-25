Клебо победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.
После победы в классическом спринте на 15-м этапе Кубка мира в Лахти на счету норвежца 2597 баллов. Второе место в общем зачете на данный момент занимает норвежец Пол Гольберг — 2133 очка.
Сезон-2022/23 закроют масс-старты на 20 км в классическом стиле. Гульберг даже в случае победы уже не сможет обогнать Клебо.
Для 26-летнего Йоханнеса это четвертый в карьере Большой хрустальный глобус.
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