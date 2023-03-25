Лыжные гонки
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 18:01

Клебо победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.

После победы в классическом спринте на 15-м этапе Кубка мира в Лахти на счету норвежца 2597 баллов. Второе место в общем зачете на данный момент занимает норвежец Пол Гольберг — 2133 очка.

Сезон-2022/23 закроют масс-старты на 20 км в классическом стиле. Гульберг даже в случае победы уже не сможет обогнать Клебо.

Для 26-летнего Йоханнеса это четвертый в карьере Большой хрустальный глобус.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Пол Гольберг
0
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведка Дальквист выиграла спринтерский зачет Кубка мира сезона-2022/23
Новости
RSS RSS
Все новости