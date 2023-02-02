Никитина об атмосфере в сборной по скелетону накануне Олимпиады: «Люди вели себя как враги»

Призер Олимпиады-2014 Елена Никитина в интервью колумнисту «СЭ» Алле Шишкиной объяснила свою неудачу на Олимпиаде в Пекине. На Играх-2022 одна из сильнейших скелетонисток мира заняла 16-е место и потом обвинила в своих неудачах тренера и федерацию. Елена не принимает участия в соревнованиях текущего сезона.

— Почему в Пекине получился такой плохой результат?

— Потому что весь сезон находилась в таком состоянии, что говорила — «не хочу выступать». Даже на этапах Кубках мира перед Олимпиадой. Для меня атмосфера играет очень важную роль, а тут... С соперниками и тренерами из других стран лучше общалась, чем со своими. Мне было не комфортно, неприятно находиться в таких условиях. И я каждый раз говорила, что хочу домой.

Раньше выступала не потому, что мне кто-то твердил «надо», что нужно выигрывать медали — нет, просто нравилось. Я кайфовала от этого дела. Никто никогда не заставлял идти на тренировку: просыпалась, чистила зубы и скорее бежала работать. А в угнетенной обстановке мне все не нравилось: не хотела идти на завтрак, не хотела заниматься, не хотела выступать. А когда пропадает желание, ничего хорошего не получится. Но сейчас, когда прошло время, после отдыха, нет ни на кого злости, я всех люблю, поздравляю с праздниками.

— Но при этом некоторые этапы Кубка мира в преддверии Игр получились удачными — ты даже становилась первой.

— Да. Как? Собиралась, как могла. Могла занять первое место, а потом через неделю — двадцатое. Никогда раньше с таким не сталкивалась. Обычно меня никто не мог вывести на эмоции — как танк пру и все. Но мне стало не классно, когда внутри команды люди вели себя, как враги.