Стало известно, сколько будет зарабатывать в ЦСКА капитан сборной России по регби

Президент регбийного ЦСКА Алексей Митрюшин сообщил, сколько будет зарабатывать новичок команды Василий Артемьев. Напомним, что во вторник 32-летний капитан сборной России подписал контракт с армейским клубом на два года.

— Мы хотим открыть цену контракта Артемьева, чтобы уйти от всех разговоров, — цитирует ТАСС Митрюшина. — Мы считаем, что все должно быть адекватно уровню российского регби. Контракт Василия на подписан на два года с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Это достойный уровень зарплаты и сигнал всего нашему сообществу регби о том, что мы за популяризацию и набор успешных регбистов.

Артемьев с 2013 года выступал за «Красный Яр», в составе которого выигрывал чемпионат страны, три раза — Кубок России и один раз Суперкубок. Также он играл в Ирландии за «Ленстер», в английском «Нортгемптон Сэйнтс», а с 2009 по 2011 год выступал за «ВВА-Подмосковье».