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Стал известен состав сборной России на матч против Румынии

15:05
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Главный тренер сборной России Лин Джонс назвал состав для подготовки к матчу чемпионата Европы против Румынии. Встреча пройдет в Краснодаре 7 марта.

По различным причинам игру пропустят Василий Артемьев, Андрей Гарбузов, Герман Давыдов, Степан Хохлов, Андрей Остриков и Роман Ходин.

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