Стал известен состав сборной России на матч против Румынии
15:05
Главный тренер сборной России Лин Джонс назвал состав для подготовки к матчу чемпионата Европы против Румынии. Встреча пройдет в Краснодаре 7 марта.
По различным причинам игру пропустят Василий Артемьев, Андрей Гарбузов, Герман Давыдов, Степан Хохлов, Андрей Остриков и Роман Ходин.
Главный тренер сборной России Лин Джонс назвал состав для подготовки к матчу с Румынией ??— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) February 28, 2020
По различным причинам матч в Краснодаре пропустят Василий Артемьев, Андрей Гарбузов, Герман Давыдов, Степан Хохлов, Андрей Остриков и Роман Ходин. pic.twitter.com/F0KrTVwXNO