Стал известен состав сборной России на матч против Румынии

Главный тренер сборной России Лин Джонс назвал состав для подготовки к матчу с Румынией ??



По различным причинам матч в Краснодаре пропустят Василий Артемьев, Андрей Гарбузов, Герман Давыдов, Степан Хохлов, Андрей Остриков и Роман Ходин. pic.twitter.com/F0KrTVwXNO