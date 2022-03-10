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Сегодня, 15:13

Сборная Грузии по регби вышла на Кубок мира-2023 после отстранения российской команды

Виктория Кравченко
Сборная Грузии по регби вышла на Кубок мира-2023 после отстранения российской команды.
Фото rugbyworldcup.com

Сборная Грузии обеспечила себе участие в Кубке мира по регби 2023 года, сборную России отстранили от участия в чемпионате Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Ранее матч чемпионата Европы между сборными Грузии и России по регби был перенесен на неопределенный срок из-за ситуации вокруг Украины.

1 марта исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) временно отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/
Сборная России по регби
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