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Сегодня, 16:41

Иностранные тренеры временно покинут сборную России по регби

В ФРР проработают вопрос о приостановке контрактов с иностранными тренерами сборной России по регби
Карен Саркисян
Корреспондент

Высший совет Федерации регби России (ФРР) поручил правлению ФРР проработать вопрос о временной приостановке действующих контрактов с иностранными тренерами сборной России по регби, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФРР.

Отмечается, что ФРР сконцентрируется на проведении внутрироссийских и детско-юношеских турниров. Также будет рассмотрена возможность организации дополнительных соревнований в периоды, освободившиеся от международных турниров.

До 21 марта ФРР внесет изменения в бюджет организации в связи с отстранением от участия российских клубов и национальных команд в международных турнирах. В частности, федерация временно прекратит оказывать финансовую поддержку клубам из России.

ФРР должна будет приостановить соглашения с наставником мужской сборной России Диком Мьюиром из ЮАР и физиотерапевтом Крисом Дженкинсом из Уэльса. Также временное отстранение коснется главного тренера мужской сборной России по регби-7 Вуйо Зангка из ЮАР.

Ранее Всемирная федерация регби временно отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях и отменила все международные турниры на территории России.

Источник: https://tass.ru/sport/14012039
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