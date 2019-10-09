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Россия проиграла Шотландии на Кубке мире со счетом 0:61

12:00
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В матче группового турнира чемпионата мира по регби сборная Шотландии обыграла команду России (61:0).

Российская команда проиграла все матчи и заняла последнее место в группе А. Ранее она уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Шотландцы занимают третье место, у них 10 очков.

Чемпионат мира по регби проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

Регби

Чемпионат мира

Группа А

Шотландия — Россия — 61:0 (21:0)

9 октября

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