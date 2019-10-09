Россия проиграла Шотландии на Кубке мире со счетом 0:61
12:00
В матче группового турнира чемпионата мира по регби сборная Шотландии обыграла команду России (61:0).
Российская команда проиграла все матчи и заняла последнее место в группе А. Ранее она уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Шотландцы занимают третье место, у них 10 очков.
Чемпионат мира по регби проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.
Регби
Чемпионат мира
Группа А
Шотландия — Россия — 61:0 (21:0)
9 октября
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...