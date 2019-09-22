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Ирландия победила Шотландию на Кубке мира. Шотландцы не занесли ни одной попытки

12:47

Сборная Ирландии уверенно обыграла команду Шотландии со счетом 27:3 в матче группового турнира Кубка мира в Японии. Шотландцы смогли реализовать всего один штрафной в первом тайме.

Отметим, что в очном противостоянии это уже третья победа ирландцев кряду. Команда Шотландии не может победить у соперника с 2017 года.

Ирландцы, вместе с Японией, лидирует в группе А, которой также выступают сборные России и Самоа.

Регби

Чемпионат мира

Группа А

Ирландия — Шотландия — 27:3 (19:3)

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