Главный тренер сборной Испании по регби: «Здорово, что в России развивается наш вид спорта»

Главный тренер сборной Испании по регби Сантьяго Сантос поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против сборной России. Встреча состоится 1 февраля на сочинском стадионе «Фишт».

— Хотелось бы сказать России огромное спасибо за приглашение, — сказал Сантос. — Нам очень понравился стадион, и я надеюсь, что мы сможем показать здесь хорошую игру. Мы заметили, что в России развивается регби, чему мы очень рады.

— Как проходила подготовка к матчу?

— Мы бы очень хотели иметь возможность тренироваться, как сборная России и провести матчи с Южной Африкой, но много наших спортсменов играют во Франции, поэтому контрольные игры мы провели еще в ноябре. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании состоится 1 февраля в 14:00 на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Чемпионат Европы по регби — ежегодный турнир для лучших европейских сборных. В чемпионате 2020 года участвуют Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая сборная проводит по 5 матчей.