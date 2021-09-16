Хоркина отреагировала на высказывание болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отреагировала на высказывание генерального секретаря Болгарской федерации художественной гимнастики Росины Атанасовой по поводу критики судейства на Олимпиаде в Токио со стороны россиян.

«Отвечать на это высказывание совсем необязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится. У Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики, в составе их команды красивые спортсменки. Осуждать кого-либо из дружественной нам страны не стоит. Лично у меня в тот момент возникли вопросы по поводу работы арбитров», — приводит «Газета.ru» слова Хоркиной.

В финале командного многоборья на Олимпиаде в Токио Болгария заняла первое место с результатом 44,550 балла, российская сборная стала второй с результатом 44,200 балла.