Федерация гимнастики Украины открыло дисциплинарное из-за высказываний Никольченко

Федерация гимнастики Украины открыло дисциплинарное дело после высказываний гимнастки Влады Никольченко, информирует ТАСС ссылаясь на пресс-службу организации.

Ранее спортсменка в соцсетях заявила, что «ненавидит» Польшу и живущих в стране людей.

Никольченко — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, двукратная победительница серии Кубков мира (2018-2019) и победительница финала «Гран-при» 2018 года. Она неоднократно завоевывала медали на чемпионатах Европы и европейских играх.

В июле 2021 года она объявила, что делает перерыв в карьере и не поедет на Олимпийские игры из-за проблем со здоровьем после COVID-19. В июле 2023 года Никольченко вернулась к соревнованиям и завоевала бронзу на чемпионате Украины