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3 марта, 13:36

Аверины рассказали, что решение о завершении карьеры приняли давно

Виктория Кравченко
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Дина и Арина Аверины.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, как давно решили завершить карьеру. Спортсменки также признались, что долго не решались сообщить о своем решении.

«Это не раз — и мы сказали, что завершили карьеру. Мы это давно уже обговаривали с Ириной Александровной (Винер — ред.), с тренерами, мы решали, думали, но было тяжело пойти на шаг, чтобы объявить это официально, чтобы уже узнали все. Мы тоже держались (чтобы не заплакать — ред.), кто-то держался, кто-то плакал», — цитирует Дину Аверину РИА «Новости».

Гимнастки также пошутили, что по меркам художественной гимнастики уже называют себя «бабушками».

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240303/averiny-1930824248.html?in=l
Арина Аверина
Дина Аверина
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