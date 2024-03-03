Аверины рассказали, что решение о завершении карьеры приняли давно

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, как давно решили завершить карьеру. Спортсменки также признались, что долго не решались сообщить о своем решении.

«Это не раз — и мы сказали, что завершили карьеру. Мы это давно уже обговаривали с Ириной Александровной (Винер — ред.), с тренерами, мы решали, думали, но было тяжело пойти на шаг, чтобы объявить это официально, чтобы уже узнали все. Мы тоже держались (чтобы не заплакать — ред.), кто-то держался, кто-то плакал», — цитирует Дину Аверину РИА «Новости».

Гимнастки также пошутили, что по меркам художественной гимнастики уже называют себя «бабушками».

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.