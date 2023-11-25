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Сегодня, 10:48

Сестры Аверины не выступят в финале Кубка России по художественной гимнастике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не примут участия в финале Кубка России, который пройдет с 3 по 12 декабря в Екатеринбурге.

«Мы не будем выступать на Кубке России в Екатеринбурге», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

25 ноября сестры Аверины дадут мастер-класс в Орле, 16 и 17 декабря в Нижнем Новгороде они проведут театрально-художественное шоу с элементами балета «Лебединое озеро».

Источник: https://tass.ru/sport/19377485
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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