Сестры Аверины не выступят в финале Кубка России по художественной гимнастике

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не примут участия в финале Кубка России, который пройдет с 3 по 12 декабря в Екатеринбурге.

«Мы не будем выступать на Кубке России в Екатеринбурге», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

25 ноября сестры Аверины дадут мастер-класс в Орле, 16 и 17 декабря в Нижнем Новгороде они проведут театрально-художественное шоу с элементами балета «Лебединое озеро».