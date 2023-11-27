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Сегодня, 15:10

Россиянку Морозову переизбрали главой Международной федерации эстетической гимнастики

Виктория Кравченко
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Вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Полина Ночевнова заявила, что представительница России Лилия Морозова переизбрана на пост президента Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) на генеральной ассамблее организации в Алма-Ате.

На пост президента претендовал также грек Георгиос Вайопулос. За россиянку было отдано 110 голосов, за грека — 25.

«Лилия Петровна Морозова избрана президентом международной федерации на ближайшие четыре года», — цитирует Ночевнов ТАСС.

53-летняя Морозова впервые заняла пост главы IFAGG в ноябре 2021 года, до этого она шесть лет являлась вице-президентом организации.

Источник: https://tass.ru/sport/19389871
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