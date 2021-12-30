Солдатова: «Прошлый Новый год праздновала абсолютно одна, непросто было из-за завершения карьеры»

Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова рассказала о том, что ощущала после завершения карьеры.

«Прошлый год стал для меня исключением: было такое состояние и настроение, что я праздновала Новый год абсолютно одна, в другой квартире, не видя никого. Послушала речь президента и пошла спать. В этот раз сделаю всё как обычно: проведу праздник с семьёй.

Было очень непросто. Я завершила карьеру, рассталась с молодым человеком, восстанавливала здоровье. Оказалась настолько уставшей, истощенной, что просто не хотела изображать радость и улыбку при виде близких людей, поэтому решила — пусть лучше меня вообще не будет. Я хорошо поспала. Мне казалось, что на тот момент это было правильным решением", — сказала Солдатова в интервью RT.

В декабре 2020 года 23-летняя гимнастка завершила спортивную карьеру.