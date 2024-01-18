Российская гимнастка Назаренко призналась, что подвергалась домогательствам от тренера

Российская художественная гимнастка Анастасия Назаренко рассказала, что в юном возрасте подвергалась домогательствам со стороны своего тренера-мужчины.

«Был такой прекрасный тренер, профессионал. Но у него была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. Как у меня было: я могла не соответствовать его ожиданиям, он мог на меня кричать или даже выгнать с тренировки. Я приходила к нему в кабинет, извинялась. Он говорил: «Иди сюда, я тебя обниму». И начинал трогать меня там, где не должен этого делать. И это было очень часто», — сказала Назаренко в интервью YouTube-каналу RGcenter No1.

Также 31-летняя спортсменка заявила, что не рассказывала эту историю раньше, потому что ей было страшно и стыдно, а сейчас считает, что своей историей может защитить других детей и предупредить родителей.

Назаренко — трехкратная чемпионка мира, Европы и Универсиады. Она вместе с Ульяной Донсковой, Анастасией Близнюк, Ксенией Дудкиной, Алиной Макаренко и Каролиной Севастьяновой выиграла Олимпийские игры-2012 в групповом многоборье.

Назаренко завершила карьеру после чемпионата мира-2013.