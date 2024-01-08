Мамун пожелала плодотворного развития российскому спорту в 2024 году

Гимнастка Маргарита Мамун ответила на вопрос о том, что может пожелать российскому спорту в 2024 году.

«Российскому спорту желаю дальнейшего плодотворного развития. Снятия каких-либо рамок, чтобы спортсмены могли показывать все то, на что они способны, и подавать пример молодому поколению», — цитирует Мамун Metaratings.ru.

28-летняя Мамун — олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Также она является четырехкратной чемпионкой Европы, четырехкратной победительницей Универсиады в Казани и многократной победительницей Гран-при и этапов Кубка мира.