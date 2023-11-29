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Матыцин: «Переизбрание Морозовой на пост главы IFAGG свидетельствует о признании ее заслуг»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал переизбрание Лилии Морозовой на пост президента Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG).

«Рад поздравить заслуженного тренера России Лилию Морозову с переизбранием президентом Международной федерации эстетической гимнастики. Уже 20 лет Лилия Морозова является членом международной федерации и вносит большой вклад в развитие эстетической гимнастики, благодаря ее многолетнему труду вид спорта активно развивается и имеет широкий круг поклонников. Переизбрание Лилии Петровны на пост президента говорит о высоком уровне уважения среди коллег и признания ее заслуг, уверен, что IFAGG под руководством Лилии Морозовой достигнет многих высот. Желаю Лилии Петровне дальнейших успехов и реализации всех намеченных планов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

53-летняя Морозова была переизбрана на генеральной ассамблее IFAGG в Алма-Ате. На пост президента претендовал также грек Георгиос Вайопулос. За россиянку было отдано 110 голосов, за грека — 25.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
Художественная гимнастика
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