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Мамун и Кудрявцева: в Рио и сейчас. Кажется, в их жизни многое изменилось

10:46

Официальный русскоязычный аккаунт МОК опубликовал коллаж из фотографий гимнасток Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун с трехлетним интервалом. Россиянки на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро взяли золото и серебро в индивидуальном зачете. Недавно обе стали мамами и сейчас воспитывают малышей.

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