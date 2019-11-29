Мамун и Кудрявцева: в Рио и сейчас. Кажется, в их жизни многое изменилось
10:46
Официальный русскоязычный аккаунт МОК опубликовал коллаж из фотографий гимнасток Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун с трехлетним интервалом. Россиянки на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро взяли золото и серебро в индивидуальном зачете. Недавно обе стали мамами и сейчас воспитывают малышей.
С разницей в 3 года ?— Олимпийские игры (@Olympic) November 29, 2019
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Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. #Olympics pic.twitter.com/tHUQEGX7ig
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