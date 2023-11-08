Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге

Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в Екатеринбурге. Соревнования состоятся в Центре художественной и эстетической гимнастики с 3 по 12 декабря. В турнире примут участие более 1,5 тысяч спортсменов.

«Такое количество регионов впервые принимает участие в Кубке России, и это огромный успех в развитии художественной гимнастики», — цитирует главного тренера сборной России Ирину Винер пресс-служба ВФХГ.