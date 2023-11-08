Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 16:25

Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в Екатеринбурге. Соревнования состоятся в Центре художественной и эстетической гимнастики с 3 по 12 декабря. В турнире примут участие более 1,5 тысяч спортсменов.

«Такое количество регионов впервые принимает участие в Кубке России, и это огромный успех в развитии художественной гимнастики», — цитирует главного тренера сборной России Ирину Винер пресс-служба ВФХГ.

В программу войдут международный турнир, где выступят участники из дружественных стран, и сам финал Кубка России.
Источник: http://www.vfrg.ru/about/news/FinalKubkaRossiiproydetvEkaterinburge312dekabrya/
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
0
Читайте также
Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крамаренко поделилась планами на ближайшее будущее
Новости
RSS RSS
Все новости