Алина Кабаева прокомментировала недопуск сборной России на соревнования в Израиле

Сборная России по художественной гимнастике не была допущена 16-17 июля на «Гран-при Израиля» в Тель-Авиве. Израильские СМИ недавно объяснили это эпидемиологическими ограничениями. «СЭ» попросил прокомментировать эту информацию председателя совета директоров «Спорт-Экспресса», олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву.

— Мы любим Израиль, — заявила Кабаева. — У нас там много друзей, более того, израильская школа художественной гимнастики — это продолжение советско-российской школы. И в этом смысле с полным основанием можно сказать, что мы одна семья. Однако в рамках олимпийского цикла и в ходе подготовки к основному старту на Олимпиаде все участники должны были быть поставлены в равные условия. Это касается и предварительных соревнований, таких как «Гран-при Израиля». Если бы это было невозможно для кого-то из участников по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять «Гран-при» или саму Олимпиаду. Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера — сборной России — израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде. И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки — она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате — скандал. То, что я сказала, — это только мои предположения. Надеюсь, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберется в деталях и примет правильное решение. Кстати говоря, 16-17 июля, когда проводился этап «Гран-при» в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией в России было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашенных на соревнования в Израиль.