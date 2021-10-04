Дина и Арина подтвердили звание лучших российских гимнасток, а групповички выступили пять раз за два дня.

Olympico Cup. Личное многоборье

1. Дина Аверина — 113,7

2. Арина Аверина — 111,9

3. Лала Крамаренко — 109,55

4. Дарья Трубникова — 101,2

5. Ирина Анненкова — 100,0

6. Анастасия Симакова — 99,0

Сезон в художественной гимнастике продолжается. Впереди чемпионат мира в Японии, на который достаточно неожиданно заявлены сестры Аверины. После Олимпийских игр в Токио они поговаривали о завершении карьеры, но в итоге остаются как минимум до конца этого сезона. Турнир Olympico Cup в Москве изначально был всего лишь детским стартом, но в этом году в рамках него прошел международный турнир для взрослых. В нем приняли участие почти все спортсменки сборной России — не хватало только чемпионки мира Екатерины Селезневой. Соревнование оказалось контрольной тренировкой перед чемпионатом мира.

Дина и Арина Аверины. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Аверины — в космосе, Крамаренко — «темная лошадка»

Звездами турнира, конечно, были Дина и Арина Аверины — собственно, выступления для них еще не закончились, завтра девушки выступят в финалах. Но главное они уже сделали — выиграли единственный вид в художественной гимнастике, который является олимпийским.

Дина в эти два дня была почти безупречной и поставила несколько неофициальных рекордов. Для начала получила 30 баллов в мяче за «Патетическую симфонию» Петра Чайковского. Потом поменяла упражнение с булавами на современный рэп Call Me Mother — как оказалось, спортсменка сама пришла с музыкой к Ирине Винер-Усмановой. Главный тренер сборной России осталась довольна песней и согласовала ее.

Арина снова отличалась дотянутостью ног, чистотой движений и разнообразным выбором программ. Кроме аранжировки Bella Ciao в булавах, гимнастка вернула упражнение с лентой «Время вперед» на музыку Георгия Свиридова. И оно настолько подходит Авериной, что зрители вызывали ее на бис. Арина откликнулась и вышла, чтобы еще раз поприветствовать зрителей. «Ты инопланетянка, твое место в космосе», — сказала Ирина Винер-Усманова сегодня «художнице» перед выступлением. Хотя без ошибок пока не получилось, но будем надеяться, что в Японии эта программа покорит всех окончательно.

На чемпионат мира могла отправиться Лала Крамаренко, которая получила самую космическую оценку в ленте — за 26 баллов в ленте не было еще ни у кого. Баллы за ту самую «трудность тела» гимнастки зашкаливали. Но после возвращения Авериных Крамаренко придется еще чуть-чуть подождать. Вполне вероятно, что если Дина с Ариной решат выступать и после Японии, то кому-то из них придется подвинуться. В остальных предметах Лала пока уступила Авериным, но она явно претендует на будущее лидерство в сборной. Но сейчас Дина и Арина лучшие — так говорит и Ирина Винер-Усманова.

С прицелом на будущее в Москве отсоревновались и Ирина Анненкова, Дарья Трубникова и Анастасия Симакова, буквально недавно восстановившаяся после травмы. Ирина Александровна Винер-Усманова обещала просматривать еще и молодежь на будущее — пока что на первенствах и чемпионатах России, но в следующем сезоне главный тренер ждет их и на взрослых турнирах.

Команда сборной России. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Московский марафон групповичек

У групповичек этот старт не совсем официальный — выступает только сборная. Состав опять наполовину обновился после Олимпиады — вернулась олимпийская чемпионка Мария Толкачева, тяжело переболевшая коронавирусом, а Ольга Карасева и Полина Орлова буквально недавно начали выступать в групповых упражнениях.

У девушек получается целый марафон — по два выступления за день. Ошибок так и не получается избежать — в воскресенье первый же элемент завершился потерей обруча за площадку. Предмет улетел так далеко, что его стало не видно за одним из баннеров, пришлось потратить некоторое время на поиски. Сегодня — снова неудачи: две потери и растерянность гимнасток на несколько секунд в середине программы. Ирина Винер-Усманова даже настоятельно попросила девочек еще раз выйти. Представьте удивление болельщиков, когда после выступления двух личниц с лентой на ковре снова появились групповички! На этот раз — без потерь, но с заметными помарками. Винер-Усманова в разговоре с журналистами отметила, что девушки могут и завтра выступить больше двух раз, если будут какие-то проблемы в упражнениях.

Команде на чемпионате мира вообще нельзя ошибаться. Сборная Израиля не выступит в Японии, и для Авериных это скорее плюс — не будет лишнего стресса из-за конкуренции с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам. Хотя и реванш взять не получится. А вот у групповичек другая история — сборная Болгарии, которая победила на Играх, в Японию едет. Может быть, и не в самом сильном составе, но у них теперь есть главный титул в карьере. Будет едва ли не тяжелее, чем в Токио.

Если не учитывать грубые ошибки типа потерь, можно сказать, что россиянкам все еще не хватает синхронности и слаженности в программах. Особенно это заметно при исполнении поворотов, когда все пять гимнасток должны выполнять упражнение одинаково. Но это никак не выходит. Уже много раз говорили, что проблема может быть и в постоянной смене состава. После Олимпиады это хотя бы вынужденная замена — Анастасия Татарева и Анастасия Максимова решили приостановить карьеру, а возможно, и закончить выступления.

На чемпионате мира снова не будет ни гимна, ни флага. Как сказала Дина Аверина, от этого выступать будет еще сложнее. Что будет с судейством, тоже непонятно — нельзя ориентироваться на московские оценки, пускай это и международный турнир. Все-таки он проходит в России при отсутствии сильной конкуренции. А у групповичек и вовсе ее нет. Поэтому нужно быть во всеоружии — как много раз говорилось, чтобы выигрывать, нужно быть не просто сильнее. Стать на две головы выше соперниц — вот задача-минимум для россиянок, чтобы вернуть лидерство в художественной гимнастике.