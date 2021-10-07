Олимпийская чемпионка-2016 по художественной гимнастике, серебряный призер Игр-2020 Анастасия Максимова в интервью «СЭ» рассказала о выступлении российской сборной, которая заняла в Токио второе место в групповых упражнениях.

— Собственное выступление в Токио нашли силы пересмотреть?

— Пока нет. Вот с программой сборной Болгарии, которая и выиграла Олимпиаду, я бы ознакомилась. Но в интернете попадаются исключительно фрагменты — полностью выступления почему-то нет.

— По этим отрывкам вам хоть что-то стало понятнее?

— Обратила внимание, что в финале в конце последнего упражнения болгарки потеряли обруч. А в первый день уронили булаву. Поэтому и хочется посмотреть все целиком, понять — за счет чего они нас опередили.

— Так засудили вас или нет?

— Однозначно тут ответить нельзя. Конечно, я разбираюсь в правилах, понимаю, что мы делали на ковре, сколько стоит каждый элемент. Но художественная гимнастика — субъективный вид спорта. Только судьи могут объяснить, почему оценили упражнения так, а не иначе. Я же не видела со стороны ни подруг по команде, ни болгарок. Возможно, они в каких-то компонентах действительно были лучше.

— Допускаете?

— Больше всего удивляет вот что. За полтора месяца до Олимпиады мы выиграли чемпионат Европы. Не где-то — в Болгарии! С этими же программами! После чего Ирина Александровна решила их еще усложнить. Добавила ловли, увеличила темп. Казалось, предусмотрела все. Программы стали дороже почти на два балла! В Токио мы отработали чисто, без потерь, падений — и проиграли...

— По сравнению с чемпионатом Европы болгарки тоже что-то усложнили?

— В том-то и дело, что нет! Они с этими программами выступают второй год. Мы в Токио готовились на одном ковре, видели — ничего сверхъестественного у них не появилось. А главное, темп гораздо ниже! Первый вид — упражнения с мячами — мы исполнили хорошо, без видимых ошибок. Но получили аж на 1,2 балла меньше, чем Болгария! Вот это не укладывается в голове.

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